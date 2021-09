WSJ: USA väiksemates lennujaamades on hakanud nappima kütust

Pandeemia päevil lisasid paljud lennufirmad oma graafikutesse sihtjaamu, mis muutusid populaarseteks reisijate seas, kes soovisid vältida rahvarohkeid linnu. Viimastel nädalatel on aga mõned sellised lennujaamad sattunud raskustesse kütusevarudega. Ametnike sõnutsi on selles süüdi rekameeste nappus ning ruumipuudus torujuhtmetes. Samal ajal käib järjest suurem rabamine reaktiivkütuse järele lendurite poolt, kes kulutulede kohal sõidavad ja leekide lämmatamiseks vett ning muid vahendeid alla kallavad.

Suuremates lennusõlmedes on ühendused toruinfrastruktuuriga ning ruumi kütuse ladustamiseks piisavalt. Seetõttu on kütusenappus nendes ebatõenäolisem. Väiksemates lennujaamades nagu Bozemanis, Montanas ja Fresnos, Californias on varud viimase piiri peal, ütlesid nii lennufirmade kui lennuväljade esindajad. Ühel hiljutisel pühapäeval hilines või tühistati Bozemani rahvusvahelises Yellowstone’i lennujaamas 18% lendudest. Nagu kinnitas lennujaama direktor Brian Sprenger, oli põhjuseks kütusetarnete venimine.