Nagu tunnistavad tippjuhid, tekib uusi probleeme juurde iga nädalaga, kusjuures peamisteks põhjusteks on töökäte nappus ja toorainete puudus. Nii näiteks on raske leida külmutatud vahvleid ja jooke ning mõnede toidufirmade arvates kestavad katkestused tulevasse aastasse välja. Nappus närib järjest laiemat tootespektrit ning logistilised väljakutsed on kuhjumas paljude jaemüüjate peade kohale.