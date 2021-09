Lee, samuti tuntud kui Jay Y. Lee, mängib elulist rolli kümneid tütarfirmasid hõlmavas äriettevõttes, mille elektroonikaosakond on maailma juhtiv nutitelefonide, pooljuhtide ja telerite tegija. Tema allkirja vajavad kõik olulisemad otsused.

Samas on võimalik, et Samsungi asutaja 53-aastasel pojapojal tööpostile naasta ei lastagi. Lõuna-Korea seadustest tulenevalt kehtib majanduskuritegude toimepanijaile viieaastane töökeeld. Samal ajal on tingimisi vabastatud isikud allutatud piirangutele välisriikidesse reisimise osas.