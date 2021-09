Tõenäoliselt istud sa mingite aktsiate või fondide otsas, mis aastaid või aastakümneid tagasi soetatud said, ja sa tead et neist tuleks lahti saada aga sa lihtsalt ei viitsi isegi mõelda selle peale. See pole sama mis põhimõtteline pimedus, et sa kaitsed mingit investeeringut iga hinna eest ja kargad kraesse kõigile, kes selles kahelda julgevad. See on rohkem nagu healoomuline hooletus – sa tead küll, et asi on mäda, aga midagi ette võtta tundub liiga vaevaline.