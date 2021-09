WSJ: Sotsiaalmeediastaarid, kes liigutavad turgusid

Täna on ta influencer ehk mõjutaja MeetKevin, kellel YouTube’is tellijaid tervelt 1,7 miljonit. Tüüpilisel päeval teeb ta mitu tundi otseülekannet, kus ajab börsijuttu ning pritsib kui kuulipildujast investeerimisalaseid nõuandeid, samal ajal enda üle nalja heites. Ta aasib kommenteerijatega, pingutab üle briti aktsendiga ning rüüpab kohvi oma kodustuudio seina taustal täis kirevaid plakateid, kus ühtlasi ripub türkiissinine elektrikitarr. Lisaks otseülekannetele on ta teinud ka sadu videoid igasugustel investeerimisnõustamist puudutavatel teemadel.

«Varem ma veetsin ühe kliendiga kolm või neli tundi ja rääkisin talle kinnisvarast, mille nad alla turuväärtust osta saaks, ja kui mul vedas, siis võibolla poolteist kuud hiljem tõi see inimene mulle sisse 10 000 dollarit,» ütles Paffrath. «Täna on 10 000 dollarit mu jaoks vilets päev. Mõjutamine on kõik muu välja tõrjunud.»