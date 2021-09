WSJ: Juppide nappus kuhjab parklatesse lõpetamata traktoreid ja kastikaid

Ettevõtted üritavad hambad ristis tehaseid töös hoida ning toodavad nappuste kiuste, mis vähegi võimalik. Samal ajal tühjendab kasvav tarbijanõudlus poelette, autokaupluste müügisalonge ja hulgibaase. Tulemuseks on see, et tootjatel tekib kuhjade kaupa müümata või lõpetamata asju nagu veoautorattaid ja farmitraktoreid. Vilkalt tellimusi täitma harjunud firmad on nüüd kõvasti graafikust maas ning ootavad puuduvaid juppe, või signaale klientidelt selle kohta, mida nood vastu on valmis võtma.