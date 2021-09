Ta tõi näiteks selle, milline edu saatis BuzzFeedi postitust pealkirjaga «21 asja, mille ütlemises vaat et kõik valged süüdi on.» Lugu sai Facebookis 13 000 jagamist ja 16 000 kommentaari ning paljud pahandasid BuzzBeediga, et selline asi üldse üllitati. Samuti läks vaidluseks rassiküsimuste üle. Peretti ütles, et kui nad midagi näiteks tervetest eluviisidest või loomadest kirjutavad, pääseb see vaevu pildile.