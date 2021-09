WSJ: Sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise üllatavad riskid

Kui fondidel tuleb hoiduda teatud osalustest keskkondlike, ühiskondlike või jätkusuutlike tegurite tõttu (ESG ehk environmental, social, governance – toim), kipuvad nad seetõttu teiste aktsiate ja sektorite suunas kaldu minema. Mis tähendab, et investorid võivad muutuda haavatavaks teatud riskidele, mida nad ei oodanud. Konkreetsemalt kõneledes näitavad mu uuringud, et üks keskmine ESG-investor võib võtta endale rohkem väikeaktsiate ehk small-cap riske, intressimäära- ja inflatsiooniriske ja üksikute aktsiatega seotud riske, kui need kes tavalistesse mis-iganes-aktsiate fondidesse investeerivad.

Et asja uurida, koostasime me George Masoni ülikooli teadustöö assistendi Beau Fitzpatrickuga Morningstari alusel nimekirja Ühendriikides baseeruvatest investeerimisfondidest, mille nimedele olid lisatud sõnad nagu «ESG», «jätkusuutlik» või «mõju», ning vaatasime seejärel läbi kõik kanded, et koostada nimekiri USA ESG-fondidest (mida kontrollisime ka rohelise investeerimisfoorumi Forum for Sustainable and Responsible Investment ESG-fondide loetelu alusel). Järgmiseks vaatasime me fondide igakuiseid tootlusi viimase 20 aasta lõikes ning milline oli nende tootluste seos erinevate faktoritega nagu lühiajalised intressimäärad, inflatsioonimäär ja naftahinnad. Sama võtet rakendamisime me S&P 500 peal – uurisime, milline oli nende tootluse seos samade faktoritega sama ajaperioodi jooksul –, ning võrdlesime siis neid tulemusi ESG-fondidega.