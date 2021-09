«Mõnikord on ookeanivedu nüüd tegelikult kallim kui toode ise,» ütles hiljutises intervjuus tegevjuht Wade Miquelon. Baashindu nad tõstnud pole ning loodavad, et tarneketiga seonduvad lisakulud on ajutised. «Tõenäoliselt on, ma arvan, aga kas ajutise all tuleks mõelda kuus kuud? Või 24 kuud?» küsis ta.