WSJ: Puhtad ravimid väärivad Wall Streeti tähelepanu

Isegi vanamoelised tarbijad ei saa sulgeda silmi suundumuste suhtes niinimetatud puhaste koostisosade poole. Viimastel aastatel on varakamad tarbijad ilmutanud valmisolekut maksta peale koostisosade eest, mida peetakse tervislikumaks või looduslikumaks nii toidus kui muudes tarbekaupades. Isegi puhastusvahendite maailmas on puhtad brändid oma konkurentsivõimet tõestamas. Firmad nagu Oatly Group ja Honest Company on kuulsaks saanud ning edukalt börsile läinud.