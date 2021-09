WSJ: Kaevandajad otsivad tikutulega inimesi veoautorooli

Lääne-Austraalias, mis on maailma peamine rauamaagiallikas ning kaalukas kullatootja, on veoautujuhtidega niivõrd kitsas, et mõned firmad kangutavad kaevandustesse tööle erusõdureid ja sundpuhkusel piloote, või pakuvad gurmeelõunaid ning ehitavad olümpiasuuruses ujumisbasseine, et keegi aga tööle tuleks. Konkurents oskustööliste pärast paisutab palganumbreid ning lisab täiendava kihi niigi kõrgetele metallihindadele. Tööjõupõuas kaevandajad peavad panema ootele eelseisvaks toorainenõudluse laineks valmis pandud projekte.