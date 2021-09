WSJ: Ajakirjanduskoolide lõpetajad õppelaenu lõksus

Hiljuti Northwesternist ajakirjandusmagistri kraadi saanud ning riigilaenu võtnud tudengite keskmine koorem oli 54 900 dollarit – üle kolme korra bakalaureustest rohkem. Saadaolevatel andmetel on see ülikoolide hulgas kõige laiem lõhe. Veelgi hullem on aga see, et magistrid saavad vähem palka. Statistika valguses teenivad magistrid-ajakirjanikud karjääri hakul ligikaudu 1500 dollarit vähem, kui kleenukesema kraadiga kaasteelised.