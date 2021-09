Kui mu kirjatükk kõigist neist neljast uuest iPhone’ist lugejaini jõuab, on paljudel tellimus juba sees – või otsus küps, et sel aastal ma passin. Mu kaunid sõnad, mu tunnid testides neid akusid ja kaameraid… Sinu otsust need ei muuda. No pagan võtaks, mu oma toimetaja tellis juba läinud nädalal oma iPhone 13 Pro ära.