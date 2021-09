WSJ: Ameerika riskib «Evergrande’i hetkega»

Globaalinvestoreil oli ebamugav moment nädala hakul – kui hilinenult muretseda taibati, et Hiina kinnisvaraarendaja Evergrande Groupi finantsfiasko äkki väljapoole riigi piire võib valguda. Pärast Dow Jonesi tööstuskeskmise ühepäevast kukkumist said nad oma rahutusest üle – kuid üksnes seetõttu, et enamik vaatlejaid seda situatsiooni sootuks vale nurga alt vaatab.