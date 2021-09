WSJ: Aga kui inflatsioon jääbki meiega?

Sellist fookust hinnatõusule on kerge seletada. Tarbijainflatsioon on konstantselt üle 5% taseme ning pühib minema madala sissetulekuga töötajate nominaalse palgatõusu. Tööministeeriumi teatel seisavad pikaajalisse tootmisvõimsusse investeerivad ettevõtted silmitsi suurimate hinnahüpetega alates aastast 1982.

Konstantne on ka Föderaalreservi ja Bideni administratsiooni ametlik seisukoht: see inflatsioonispurt on mööduv ning vaibub tuleval aastal jätkusuutlikuma 2% lähedase tõusutempo peale ehk siis Föderaalreservi sihtmärgi lähistele. Nad möönavad, et inflatsioon on kippunud kõrgemale ja kestnud kauem kui nad arvasid, kuid ütlevad et kui USA pandeemia poolt tekitatud moonutustest välja tuleb, läheb kõrge inflatsioon mööda.