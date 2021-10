Wexfordi autokaupmees Richard Bazzy 2021. aasta maikuus kaamerasse naeratamas, kuigi südames on mure hõreda seisu pärast parklas. FOTO: Keith Srakocic/AP

Globaalne kiibipuudus on autosektorile tänavu tugeva hoobi andnud. Tehasetoodang on kukkunud miljonite sõidukite võrra ning ettevõtted on kaotanud miljardite kaupa kasumit.