WSJ: Lahkumisavaldus esitatud. Kuidas käituda, kuni oled veel tööl

Kohmakas tunne on tööl käia, kui tead, ja kõik teavad, et sa ära lähed. Samas on see kriitiline aeg, kuna viis, kuidas sa ettevõttest lahkud, jätab viimase ja lõpliku mulje nii bossidele kui ka kolleegidele.

Juba aastakümne jooksul töölt lahkumisi uurides on mulle silma jäänud, et lahkuvad töötajad kipuvad tavaliselt selle järelejäänud perioodi raskusi alahindama. Nad on kõvasti mõelnud ja juurelnud, kas lahkuda ja kuidas see teatavaks teha, kuid pole eriti kaalunud, kuidas tulla toime emotsioonidega, mida see samm üles õhutab – või sellega, kuidas reageerivad kaaslased.