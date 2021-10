WSJ: Miks on kallimaid kodumasinaid lihtsam leida kui odavaid

«Omal ajal võis klient sisse jalutada ja kasutatud masina osta või eripakkumise saada ja tal oleks olnud sada valikut,» ütles Coughlin, kes on kõnealuse Port Washingtoni kaupluse kaasomanik. «Nüüd on rohkem sellised ajad, et tuleb kliendile seletada, mis meil majas on.»