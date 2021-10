Teisipäeval välja tulnud Windows 11 olekski parem ootele panna, vähemalt mõneks kuuks. Pärast suuri juunikuiseid lubadusi oleks see pigem nagu Windows 10,5. Ja kui sul on vanem arvuti, ei pruugi sa kvalifitseerudagi, isegi kui tahaks.

Ära must valesti aru saa. Visuaalsed pintslitõmbed on ilusad ning tegusust tõhustavat trikid toredad, aga kõige põnevamaid funktsioone – nagu Android-äppide tugi, kolmandate osapoolte vidinad ja üleüldine summutus – ei leia kusagilt. Ma olen jõudnud järeldusele, et Windows 11 mõte on ennekõike Microsofti ja ta riistvarapartnerite arvutimüüki kasvatada, mitte su vanale läpakale uut võimalust anda.