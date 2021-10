WSJ: Putini kommentaar tabas gaasihindu kui tormituul

Vladimir Putin paistis paljastavat oma geopoliitilisi muskleid märguandega, et võib aidata leevendada Euroopas tuure koguvat muret gaasiga, mis on oluliseks energiaallikaks nii elektri tootmisel kui kodude kütmisel. Euroopa kõrged gaasihinnad on kandunud üle ka USAsse, kus maagaas läheb börsil kaubaks enam kui kümnendi kõrgeima hinnaga.