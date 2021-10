Töömehed tänavu 24. septembril Põhja-Makedoonias Skopjes Euroopa Liidu esindusele uut «EL on sinuga» fassaadi kleepimas. FOTO: GEORGI LICOVSKI/EPA

Euroopa Liit on kulutanud Balkanimaade blokiga liitumise ettevalmistamiseks aastaid ja miljardeid. Ponnistust on pooldanud ka USA, lootes näha suuremat stabiilsust piirkonnas, mida tükk aega on räsinud poliitiline volatiilsus ja sporaadiline vägivald.