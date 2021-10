Somaalia piraadirohketes vetes ootab roidunud meeskond oma palka, samal ajal kui alus India ookeanist vaikselt vett sisse võtab. Iraani lähistel on laeval vangis 14 meremeest, kel on otsa lõppenud nii toit kui kütus. Mõnigi on mõelnud enesetapule.