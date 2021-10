WSJ: Porsche, GM, Toyota ja teised autofirmad võtavad 5G suurelt ette

Saksa sportautofirma Porsche on oma Weissachi testiringrajal sõidutanud elektrilisi Taycaneid selleks, et näha, kuidas neisse ehitatud 5G seadmed autode vahel infot vahetada võimaldavad.

Porsche on üks vähestest autotootjatest, kes on koostöös telekomiga ehitanud väikesi kohalikke 5G võrgustikke, et uusi automudeleid arendades seda tehnoloogiat järele proovida. Kiired võrgustikud on niivõrd uus asi, et autotootjad tarvilikke seadmeid veel testivad, mõnel puhul aga alles disainivad.