WSJ: Energiahiiud peibutavad kliente «heitmevaba» nafta ja gaasiga

Royal Dutch Shell on müünud «süsinikuneutraalset» veeldatud maagaasi juba aastaid, samal ajal kui TotalEnergies tegi oma esimese laadungi kaubaks alles mullu. Nagu kinnitab Skandinaavia avamerepuurija Lundin Energy, on nende nafta nüüd enamjaolt «süsinikuneutraalselt toodetud». USA-s on turgu kompimas Occidental Petroleum.