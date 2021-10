WSJ: Kuidas metsikud gaasihinnad inflatsiooni mõjutavad

Laias laastus on gaasi hulgihinnad Euroopa hetketurul tänavu kolmekordistunud, kuid keskmise jaetarbija gaasihind on üleval vaid 9%, ütles UBS. Panga analüütiku Anna Titareva hinnangul on mõju inflatsioonile piirkonnas ligikaudu 0,4 protsendipunkti. Võrdluseks: nafta tunduvalt mõõdukam hinnatõus (50%) lisas inflatsioonile 0,6 protsendipunkti.