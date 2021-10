Kõnealuste tõotuste ümber on puhkenud vaidlus investorite, aktivistide ja pankade vahel. Mõnede investorite ja keskkonnakaitsjate sõnutsi voolab suurpankadest jätkuvalt raha ettevõtetele, kes tegutsevad aktiivselt nafta- ja gaasirikastes kantides, näiteks Norras, Venemaal, Kanadas ja Alaskas. Surve alla sattudes on pankadest kaks – BNP ja HSBC – lubanud oma lubadused üle vaadata ja tahkemaks teha.

Samal ajal on maailma liidrid ja tipmised finantsistid kogunemas Šotimaale Glasgow’sse ÜRO heitmete-vastasele kliimakonverentsile. Konverentsi üheks põhiteemaks on valitsuste ja firmade lubadused – ning kui palju sellest kõigest tegelikult tolku on.