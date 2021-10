WSJ: Bideni administratsioon piirab sanktsioonide kasutamist. Tegemist on nihkega välispoliitikas

Tegemist on potentsiaalse pöördega USA välispoliitikas, kus seni on iga uus valitsus läinud üha enam sanktsioonide teed, et karistada väidetavaid väärtegusid ning suruda välisriikides läbi Ameerika huvisid. Viimase kahe kümnendiga on valitsuste, ettevõtete, ametnike ja teiste suhtes kehtestatud sanktsioonide arv kümnekordistunud. Trend kulmineerus Trumpi administratsiooni ajal, mil varasemaid vastaseid varmamini musta nimekirja kanti.