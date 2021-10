WSJ: Kas USA ja Euroopa lähevad lahku?

Palácio on puhas ja plekitu nagu ikka ning personali legendaarne laitmatus pole kuhugi kadunud. Siiski jääb tunne, et parimad päevad on hotellil seljataga. Küsimus on, kas sedasama tuleks öelda Atlandi-ülese alliansi kohta, mida 18. oktoobril siinsamas peetud Estorili poliitikafoorumil arutada võeti.