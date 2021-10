WSJ: Inflatsioon – suurte poliitiliste muutuste ema

Föderaalreservi pealik Jerome Powell kuulutab õnnelikku lõppu: tootmine taastub, kaupa ja teenuseid voolab ohtrasti, inflatsioon on mööduv. Aga ta teab, et nii lihtne see asi pole. Keskpankurite teada-tuntud luupainaja on vana hirmus inflatsioonipsühholoogia, kuid inflatsiooniootused ei juurdu tarbijate pealuus mitte lapsepõlvetrauma tõttu, vaid kuna tarbijad tajuvad, et poliitikategijad on oma mõttemaailmas inflatsioonile ruumi teinud. Ning ametisse tagasimääramist ootav Powell peab allutama nii enda kui ka oma rahapoliitilised otsused Washingtonis tempokalt tuure koguvale uuele agendale: establishment'i-ülesele võimlemisele välistamaks Donald Trumpi tagasitulekut Valgesse Majja.