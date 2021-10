WSJ: Maagaasi hinnašokk on teel toidulauale ja bensiinipaaki

Aastatagusest ligi kuus korda kallima maagaasiga Euroopas on väetisefirmad nagu norrakate Yara, aga ka FASF ja Borealis, teatanud tootmiskärbetest. VME Groupi andmetel on väetisetoodang regioonis kukkunud suisa 40%. USA põllumajandusministeeriumi hinnangul võib maagaasi osa ammoniaagi tootmisel olla kuni 85%. Ammoniaak on aga oluline komponent mitmete väetiste puhul.

Häda on ka selles, et paljud neist tehastest toodavad kõrvalsaadusena süsihappegaasi, mis on toiduainetööstuse jaoks ülioluline – seda kasutatakse jookide gaseerimiseks, toidu värskena hoidmiseks ning kanade ja sigade tuimastamiseks enne tapmist. Läinud kuul oli olukord niivõrd niru, et Briti valitsus toetas tegevuse osaliselt peatanud väetisetootjat CF Industries, et tagada toidutarnete jätkumine.