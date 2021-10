WSJ: Bernie Sandersi eksperiment Ameerika lastega

Nüüd on meil siin senaator Bernie Sanders (sotsialist, Vermont), valitud ametnik ligi 40 aastat. Valmis riigivõlga veelgi kasvatama, kuid väites, et tema uus mammutprogramm on mõeldud lastele. Täitumas on Sandersi suur unistus, universaalne riikliku eellasteaia programm. Kahtlemata läheb asi kulukaks maksumaksjatele, kuid ärgu vanemad arvaku, et see nende lastele kasuks tuleb.