WSJ: Shell on kõige rohelisem naftafirma. Ja säh sulle kooki moosiga!

Inglaste ja hollandlaste Royal Dutch Shell on kujukas näide sellest, mis on nihu ESG ehk keskkondliku, sotsiaalse ja jätkusuutliku investeerimisega. Nemad olid esimesed, kes võtsid käsile klientide süsinikuheitmete kärpimise. Kõikidest naftahiidudest kõige püüdlikumalt nihutasid nad fossiilkütuste sihi eemale ning on kogu seltskonnast Pariisi leppe süsinikueesmärgile kõige lähemal. ESG-näitaja on neil etem kui elektrieesrindlasel Teslal või vesinikkütuse imeaktsial Plug Power.