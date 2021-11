WSJ: Kuidas USA ja EL globaalse kaubanduse pea peale pöörasid

Teatud tasandil on tegemist kavala kompromissiga. Selle asemel, et teineteisega terase pärast kraagelda, leppisid USA ja EL kokku kogupaugu andmise Hiinale. EL saab järgmiseks kaheks aastaks 4,4 miljonit tonni tollilõivuvaba teraseimporti Ühendriikidesse, ning 3,3 miljonit tonni pärast seda. USA saab koostöö Euroopa Liiduga Hiina terasetööstuse vastu ning väldib ELi kättemaksu USA tariifide pärast, mis bloki väitel on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite tõttu ebaseaduslikud.