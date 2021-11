WSJ: Finantssüsteem andis COP26-kohtumisel kliima muutmiseks suuri lubadusi

Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni juurde tekitatud Glasgow’ null-neto finantsallianss GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) teatas, et nende keskkonnaprogrammile on pühendunud finantsgrupid, mille varade väärtus on kokku 130 triljonit dollarit. Mastaap on piisav 100 triljoni dollari genereerimiseks aastani 2050 ning finantseerida investeeringuid uute tehnoloogiate tarvis ja kehtestada korporatsioonidele ja finantsasutustele reegleid enda ümberstruktureerimiseks, ütles allianss.