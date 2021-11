WSJ: Väikefirmade vigadest Covidi-päevil

Tagasi vaadates saavad paljud ettevõtjad aru, et reageerisid pandeemiakeerises üle. Loomulikult on tagantjärele kerge tark olla, leiavad nad – ning kust oleksid nad võinud teada, et riigistiimulid ning nõudluse tõus nii mõnegi toote ja teenuse järele kannavad mõnegi sektori kannatustest otsekui kätel läbi. Kuid ikkagi on nad nüüd seda meelt, et sai oldud LIIGA ettevaatlik. Ning riske välditud, kuigi oleks võinud pigem agressiivsem olla. Üleliia alalhoidlik kaitseasend läks neile maksma kasumeid ja võimalusi, ütleb Optim Consulting Groupi president Craig Palubiak.