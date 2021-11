WSJ: Võlakirjaturud vilgutavad tormihoiatust ja teistel pole sooja ega külma

Osaliselt on see [USA] Föderaalreservi teene, kelle esimees Jerome Powell kinnitas sel nädalal, et kvantitatiivse leevenduse programmi hakatakse koomale tõmbama, kärpides võlakirjaoste. (Selsamal päeval oli sammu mõju väike, kuna asjast oli juba nii ulatuslikult märku antud.) Inglise Panga intressi tõstmise jutt koos sellega, et Kanada ja Austraalia keskpank loobusid püüdlustest hoida pikaajalisi tootlusi madalal, on samuti pannud investoreid riigivõlakirjade osas meelt muutma.