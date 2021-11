WSJ: Tänaste tippkohtumiste ajaloolistel kokkulepetel pole suuremat tulevikku

Valijate teisipäevane peapesu USA demokraatidele võttis kokku üheksakuise ajavahemiku, mille kestel on sageli raske aimata olnud, kelle nimel Biden kõneleb. Oma parteist ei esinda ta pooltki. Samas on päevapoliitiliselt keerukas kindlaks teha isegi seda, kumba poolt ta tegelikult esindaks – kas vasakäärmuslikku progressiivset tiiba või keskfraktsiooni. Kusjuures kumbki pole temaga eriti rahul.

Pahade tulemuste valguses Virginiast ja vaat et ka New Jerseyst paistavad demokraadid olevat minetanud argumendi, otsekui esindaks nad neid mõõdukaid kõikujaid, kelle abil Biden aasta tagasi ametisse sai. Nii et kui ta COP26 lavalaudadel või kus iganes punktiirjoonele oma allkirja paneb, peaks iga välisriigi liidri esimene küsimus olema järgmine: kelle usk ja usaldus selle lubaduse taga nüüd siis seisab?