WSJ: Kuidas kujunevad aktsiahinnad? Tutvuge uue teooriaga

See ei tähenda, et uue raha turuletulek iga aktsia hinna üles lükkab. Mõned aktsiad ja sektorid tõusevad rohkem kui teised. Kuid üldkokkuvõttes on investorid tõrksad oma aktsiaid ära müüma, kui väljastpoolt turgu raha sisse tuleb. Sellist tundlikkuse puudumist hinna suhtes aitab mõista kujutluspilt turust, kus on vaid kaks investorit: kui esimene tahab osta aktsiaid rahaga väljastpoolt turgu ning teine tahab jätkuvalt aktsiaid omada, peaksid hinnad kõvasti üles minema, et veenda teist müüma.