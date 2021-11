Seejuures pole need mitte vanad kellad ega klassikalised autod, mida Howe kokku ostab ja edasi müüb – vaid seadmed, millega neil päevil defitsiidiks muutunud mikrokiipe valmistatakse. Tavaliselt käivad tema käest läbi 10 aasta vanused masinad, või isegi üle selle. Sest just niikaua kasutavad oma uut kiibitegemise tehnikat juhtivad kiibitootjad nagu Samsung, Intel ja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Aga nad võivad ka palju vanemad olla.

Aastate 2020 ja 2021 suur kiibipuudus on kuivatanud kokku tootmist autodest telefonideni. Ning nagu kinnitavad mitmed analüütikud ja pooljuhitootjad, samuti Howe, on just kasutatud kiibimasinate puudus üheks põhjustest, miks kiibinappus niivõrd teravaks on läinud.