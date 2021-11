WSJ: Sel ajal, kui USA kodus ussitab, liigutavad Venemaa ja Hiina mujal usinasti nuppe

Juba teist korda sel aastal on Venemaa Ukraina piiri lähistele koondanud tuhandeid sõdureid ja soomukeid ning paistab taas kasutavat oma energiavarusid, et takistada Ukraina valitsust Lääne poole triivimast. Vastuseks sellele saatis Bideni administratsioon Moskvasse CIA direktori ja endise USA suursaadiku Venemaal William Burnsi, et Kreml teaks: USA jälgib teid.