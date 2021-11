WSJ: Saksa majandus – Euroopa endine mootor on nüüd selle pidur

Komponentide ja töökäte nappuse tõttu on Saksamaa tootjad raskustes autode ja tehaseseadmete tegemisega. Nad seisavad silmitsi lendukippuvate energiahindadega, mis niigi üüratuid elektriarveid veelgi krõbedamaks keeravad. Ning neil tuleb eelseisvatel aastatel uute puhasenergia standardite rahuldamiseks investeerida sadu miljardeid dollareid.

Hõlpsa väliskaubanduse ja tempoka globaliseerumise ajastu on andnud maad geopoliitilistele pingetele, transpordipitsitustele ning survele toota kohapeal. Hiina ettevõtted – Saksamaa suurimad kliendid – on muutumas konkurentideks. Nõudlus sakslaste luksautode järele on kaalukausil, nüüd, mil maailm elektriautode suunas sõidab.