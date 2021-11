WSJ: Tühjad plastpudelid – rämpsust kuumaks kraamiks

Euroopas on minemavisatud plastpudelitest toodetavate PET-helveste hetkehinnad aasta algusest alates peaaegu kahekordistunud, näitab S&P Global Plattsi statistika. Hinnad on kerkinud ka Ühendriikides, kus keskkonnanõuded pakenditele nii karmid ei ole – kuid mitte sellisel määral. USA, Kanada ja Mehhiko PET-taara assotsiatsiooni NAPCOR andmetel on toidukategooria ringlussevõetud PET-i hind saavutanud 1 dollari taseme naelast (0,45 kg). Pandeemiaeelne hind oli 64 senti.