Kuid astugem sammuke tagasi ja esitagem endale üks fundamentaalsem küsimus: kus täpselt me alternatiivsete energiaallikatega praegu oleme?

Kahtlemata on käimas suur liikumine. Tänavu on elektri tootmine söe, nafta ja maagaasiga andnud maailma lõikes genereeritud energiast 60% ehk vähem kui mullused 67%, näitavad konsultatsioonifirma IHS Markiti andmed. Aastaks 2030 kukub see tõenäoliselt vahemikku 42% kuni 48%, sõltuvalt sellest, kuivõrd agressiivselt riigid taastuvenergia suunas samme seavad.