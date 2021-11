WSJ: Föderaalreservil hakkavad vohava inflatsiooni kohta vabandused otsa lõppema

Inflatsioon pole teps mitte ajutiseks osutunud, vaid kogub tuure ning on kuu lõikes löönud rekordi alates jaanuarist 1990. Ta on kõrge isegi pandeemiaeelsete hindadega võrreldes, nii et rääkida ei saa lihtsalt mullusest deflatsioonist taastumisest. Enam pole jutt üksikutest Covidi poolt segipaisatud tarnekettidest, või nõudlusest kasutatud autode või muu kuuma kraami järele. Alt hakkab vedama isegi Fedi aastavanune «amnestiaprogramm» FAIT ehk paindliku inflatsioonikeskmise sihtimine (inglise keeli flexible average inflation targeting).

Ainus allesjäänud selgitus on, et inflatsioon on ikkagi mööduv – mitte küll nii ajutine kui loodeti, aga et ta läheb ise kuidagi ära. Siiamaani neelavad investorid selle jutu veel alla, kuid kasvab risk, et Fed peab tegutsema palju agressiivsemalt.