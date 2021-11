WSJ: Boeing ja Airbus ehitavad vist liiga palju lennukeid?

Laupäeval, Dubai lennundusmessi eelõhtul, eemaldas Airbus katte oma värskeimatelt ennustustelt globaalse lennukinõudluse kohta. Euroopa lennukitootja eelduste kohaselt vajab kommertslennukiturg perioodil 2021-2040 tervelt 39 020 uut õhulaeva. Seda on vaid 0,5% vähem kui 2019. aastal prognoositud kahe kümnendi number. Paljud lennufirmad kardavad samas, et Covid-19 on ärilendudele permanentse põntsu pannud. Kontrastiks sellele on Airbus aga seda usku, et reisilennukite tarned tulevad oma Covidi-eelse trendi juurde tagasi lihtsalt kaheaastase lõtkuga – osalt tänu transpordilennukite suuremale müügile.