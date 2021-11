WSJ: Kuidas reklaamiks kogutud mobiiliinfo USA riigiasutustesse jõudis

Singapuris asutatud ja Atlantas baseeruv digireklaamifirma Mobilewalla ütles läinud nädalal senaator Ron Wydenile saadetud kirjas, et on kaudselt edastanud osa andmeid, mida DHS, maksuamet IRS ja USA sõjavägi kasutasid seadmete volitusteta jälgimiseks ja positsioneerimiseks nii kodu- kui välismaal. Wydeni büroo, kes viib läbi uurimist asukohainfo vahendajate suhtes, edastas kõnealuse kirja The Wall Street Journalile.