WSJ: Kuidas firmad hindu tõstmata hindu tõstavad

Hinnapoliitika püha graal on leida võimalusi sellest majandusseadusest mööda hiilida, tõsta hindu müüki kaotamata. Veelgi teravam on see küsimus aegadel nagu praegu, mil tootmiskulud tempokalt tõusevad ning hindu tuleb tõsta juba ainuüksi äri käimas hoidmiseks.