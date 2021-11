IPOd tänavu üksnes rekordite purustamisega tegelevadki. Hetkeseisuga on börsile läinud üle 900 firma, kühveldades kamba peale kokku ligi 300 miljardit dollarit. Vaikselt ja märkamatult on ka börsifirmade turg teinud midagi, mida ta aastaid teinud pole. Kasvanud.

Juba kaks aastakümmet on Ameerika börsifirmade nimekiri kokku kuivanud. Ühinemised/ülevõtmised on möllanud mis mühiseb ning aktsiabörsidel on sümboleid hoogsalt harvendatud. Erainvesteeringute hunnikud ja regulatsioonide rägastikud hoidsid börsimõtted ja -tunded idufirmadest kaugel eemal.