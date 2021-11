WSJ: Kas ettevõtjad on kõikidest teistest õnnelikumad?

Läbikukkumiste protsent on kõrge, töötunnid pikad, sissetulek kehvakene ning stressitase kõrge – hädasid võiks loetlema jäädagi –, kuid ikkagi peavad ettevõtjad end tavaliselt palgatöötajatest õnnelikumaks. Kõik need valud ja vaevad võtavad tõesti lõivu, kuid omaenda äri ajamise plussid on nii kõvad, et kaaluvad miinused kerge vaevaga üles.

«Kui statistikat vaadata, siis tuleb välja, et keskmine ettevõtja teenib tüüpilisest palgalisest vähem raha, teeb nädalas 13 töötundi rohkem ning tunnistab, et see on üks igavesti pingeline amet,» ütles Texase Baylori ülikooli ettevõtlusprofessor Boris Nikolaev. «Aga sellest hoolimata on [teadus]kirjanduses külluslikult tõendeid, et ettevõtjate tööga rahulolu tase on oluliselt kõrgem.»