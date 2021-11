WSJ: Apple kaebas Iisraeli firma NSO iPhone’idesse häkkimise eest kohtusse

Juba aastaid on firmasid nagu NSO Group süüdistatud häkkimisriistade müümises valitsustele, kes sellist tarkvara kuritarvitada võivad. NSO on sellised süüdistused alati tagasi lükanud. Julgeolekuekspertide sõnutsi on Iisraeli firma arendanud tehnikaid oma jälgimistarkvara Pegasuse installimiseks Apple’i mobiiltelefonidesse ilma kasutaja teadmise või nõusolekuta, ütlevad nad ning selgitavad, et Pegasus teeb iPhone’ist luurevahendi, tungides selle failidesse, sõnumitesse, mikrofoni ja kaamerasse.